VIDÉOS - Le Fort de Brescou comme vous ne l'avez jamais vu

Visite de chantier au Fort de Brescou au large du Cap d'Agde dans l'Hérault. D'importants travaux ont débuté au printemps dernier, pour consolider les contreforts de ce site fortement endommagé au fil du temps par les intempéries. La première tranche du chantier s'achève dans un peu moins de trois semaines et reprendra au printemps 2020.

Cette interruption de travaux est nécessaire en raison du mauvais temps. Les interventions sont plus compliquées et plus dangereuses l'automne et l'hiver, à cause des mauvaises conditions météorologiques.

Cette visite était réservée aux membres de l'association des Amis du Fort de Brescou qui compte aujourd'hui plus de 400 adhérents. Une dizaine de bénévoles est allée à la rencontre des quatre ouvriers qui œuvrent depuis des mois à cette réhabilitation. C'était l'occasion pour eux, de se rendre compte in situ des travaux entrepris.

Les travaux réalisés au Fort de Brescou depuis le printemps 2019

Visite privilégiée du Fort de Brescou (le site est aujourd'hui fermé au public)

"Le calendrier des travaux est respecté. Les ouvriers ont fait un travail remarquable dit Jean-Louis Guggisberg , le président de l'association des amis du Fort de Brecou Copier

Soixante mètres cubes de pierres et des tonnes de granulats nécessaires

Des centaines de pierres de basalte, taillées à Rodez par l'entreprise Vermorel ont été acheminées sur place. Elles ont été installées, une à une sur les contrebas du site (à l'est du fort). Plus de cinquante mètres carrés ont été rénovés. Le chantier est encore long. Cette entreprise est spécialisée dans la restauration du patrimoine bâti, la taille de pierre, la maçonnerie et la sculpture. Elle a été créée en 1988 et compte à ce jour une cinquantaine de salariés.

"Notre priorité avant l'hiver est de boucher un trou de 6 mètres carrés" explique Anthony Martinez, responsable du chantier. Copier

Le Fort de Brescou était à l'abandon depuis soixante ans. Robert connaît bien les lieux. Il a eu le privilège d'y passer toutes ses vacances pendant deux ans. Son père a été le tout dernier gardien du phare (jusqu'à sa fermeture). Ses parents vivaient sur le site, pendant qu'il était chez ses grands-parents pour suivre sa scolarité.

Si Vauban revenait, il serait content de ce que nous avons entrepris dit Robert Copier

La structure du Fort de Brescou est fragilisée en front de mer

Le Fort est abandonné depuis un demi-siècle faute de financement et les dégâts se sont accentués depuis l'automne dernier. Construit sur la partie immergée d’un ancien volcan sous-marin, le fort est fortement exposé aux vents. Si les travaux peuvent attendre à l'intérieur du site, ce n'est pas le cas à l’extérieur particulièrement exposé aux rafales et à la houle.

La structure du Fort de Brescou, fragilisée en front de mer peut entraîner des effondrements. Les roches attaquées par l’érosion s’écroulent. Les remblais s’évacuent par des trous formés sur le socle rocheux.

Francis n'en revient pas des travaux réalisés. Il est dans l'association depuis sa création Copier

Des travaux évalués entre 10 et 16 millions d'euros

Récemment, un chèque de 228.000 euros a été remis par la Fondation du Patrimoine à l'association des Amis de Brigitte qui œuvrent pour la restauration du site. Une première enveloppe de 620.000 euros a été débloquée pour cette première phase. Ce chantier colossal devrait durer au minimum cinq ans. L'enveloppe nécessaire est supérieure à 10 millions d'euros.

Une partie des adhérents de l'association des amis du Fort de Brescou

