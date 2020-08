Fort-Mahon : masque obligatoire 1 h 30 avant marée haute sur la plage

Avec la foule sur la plage depuis plusieurs jours qui ne permet plus de faire respecter les gestes barrières, le maire de Fort-Mahon-Plage sur la côte picarde Alain Baillet a pris un arrêté municipal pour rendre le port du masque obligatoire 1 h 30 avant et 1 h 30 après la marée haute.

Depuis ce vendredi 7 août, le port du masque est obligatoire sur la plage de Fort-Mahon 1 h 30 avant et 1 h 30 après la marée haute. Le maire Alain Baillet a pris un arrêté municipal en vigueur jusqu'au 15 septembre. Il estime qu'il y a beaucoup trop de monde sur la plage pour faire respecter les gestes barrières quand la mer monte et que la plage se rétrécit. Alain Baillet est bien conscient que le port du masque sur la plage n'est pas facile à faire respecter d'autant que les températures dépassent les 30 degrés depuis quelques jours._" On met des panneaux aux entrées de plage, on met la police municipale, les gendarmes à cheval, explique Alain Baillet, "j'ai fait moi-même en tant que maire des annonces aux vacanciers pour leur dire que le masque c'était la survie de la plage, parce que sinon on va en arriver à une fermeture de plage à marée haute ! "_

Les contrevenants risquent une amende de 38 euros. Mais le but n'est pas de verbaliser explique le maire , le but est de sensibiliser la population afin de ne pas en arriver à la fermeture de la plage.

A Fort-Mahon le masque était déjà obligatoire Avenue de la Plage, de la Place de Paris à l’esplanade et sur la partie Centrale de cette esplanade.