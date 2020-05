Forte augmentation des décès dans le Rhône, l'Ardèche et la Haute-Savoie pendant l'épidémie de Covid-19

Selon l'INSEE, la région Auvergne-Rhône-Alpes a vu sa mortalité augmenter de 15 % entre le 1er mars et le 13 avril. Avec de grandes disparités selon les départements. Avec des pics dans le Rhône, l'Ardèche et la Haute-Savoie.

C’est un indicateur de l’effet dévastateur de l’épidémie de coronavirus en France. L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, exceptionnellement, publie depuis le début du confinement des données des décès quotidiens par département - décès sans préciser les causes.

Sa dernière analyse concerne le pic de l’épidémie, du 1er mars au 13 avril, comparée par rapport aux deux années précédentes.

Une nouvelle analyse sera publiée ce lundi 4 mai et elle intègrera l’évolution de la mortalité jusqu’au 20 avril, elle devrait confirmer la baisse de l’explosion du nombre de décès.

Le Rhône, l'Ardèche et la Haute-Savoie très touchés

Globalement du 1er mars au 13 avril, il y a eu en France un quart de morts en plus par rapport à l’année 2019. Avec des régions sinistrées : île de France + 91. Grand Est + 61 % .

Et en AURA - Auvergne-Rhône-Alpes ? Une augmentation de 15 % des décès.

➜ Le département du Rhône est le plus meurtri avec un bond d’un tiers.

➜ Suivent l’Ardèche (+ 125 décès) et la Haute Savoie (+ 196 morts en un an) où le nombre de décès est en augmentation de plus d’un quart. Ils font partie des 35 départements français où la mortalité a connu un pic supérieur à 20 % , concentré sur la première semaine d’avril.

➜ La Drôme est juste en dessous du seuil, avec 19 et demi pour cent.

➜ La Loire : + 15 %.

➜ + 13, 2 % en Savoie avec 62 décès en plus par rapport à l'année précédente.

➜ L’Isère n’a connu qu’une hausse 5 %, on sait pourtant qu’il y a plus d’une centaine de décès liés au COVID-19

➜ Dans notre région, il est à noter que les quatre départements de l'Auvergne ont tous vu leur mortalité reculer en une année sur cette période de pleine épidémie. La palme au Cantal avec une chute de 10 % , puis la Haute-Loire et l'Allier autour de - 6 %. Le Puy-de-Dôme enregistre également une baisse de 2 %.

Les victimes très âgées

Les victimes sont en très grande majorité les plus de 75 ans. A peine plus d’hommes que de femmes sauf en Haute-Savoie, atypique, où on enregistre deux fois plus de morts chez les femmes que chez les hommes. Or le Covid-19 est sensé frapper surtout les hommes.

Une lueur dans ce tableau macabre : la deuxième semaine d’avril laisse apparaître un retour à la normale.