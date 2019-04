Forte augmentation des saisies d'armes par les douanes en Lorraine

Dans leur bilan 2018, les douanes de Lorraine font part d'une très nette augmentation des saisies d'armes : + 500% sur un an. Près d'un quart des saisies d'armes en France provenaient de notre région l'an dernier.

Les saisies d'armes se sont envolées en 2018 en Lorraine : + 500% en un an avec 293 armes à feu - kalachnikov, carabines ou encore fusils mitrailleurs - saisies par les douanes, contre 55 en 2017. On se rappelle ce Mosellan considéré au départ comme un "survivaliste" qui stockait 24 armes à feu chez lui à Folschviller. L'an dernier, ce sont donc près d'un quart des 1363 saisies d'armes par les douanes en France qui ont été réalisées en Lorraine. Un volume important, "qui s'explique notamment par le nombre de collectionneurs en Lorraine" explique le directeur régional des douanes Joseph Grandgirard.

Une majorité d'armes démilitarisées, qui ne sont plus utilisables

Et si le nombre d'armes saisies par les douanes en Lorraine est conséquent en 2018, c'est aussi lié aux méthode de travail en interne, notamment "des ciblages sur internet", précise Joseph Grandgirard. La majorité des armes saisies sont en tout cas démilitarisées, elles ne sont plus utilisables. Mais selon le directeur régional des douanes, il y a dans le lot des armes "qui sont parfaitement en état de fonctionnement", dont des armes de guerre. Difficile en tout cas de savoir d'où proviennent ces armes. Certaines arrivent des pays de l'Est mais il y a aussi des armes anciennes qui viennent d'ici, de Lorraine, héritage des nombreux conflits qu'a connu notre région.

Autre saisie d'armes par les douanes de Lorraine en 2018

Dans ce bilan 2018, les saisies de tabac ont doublé

Autre chiffre intéressant dans ce bilan 2018 des douanes en Lorraine : les saisies de tabac de contrebande ont doublé, avec un volume de 4,4 tonnes. "La moitié des saisies de tabac proviennent d'achats au Luxembourg" précise le directeur régional des douanes Joseph Grandgirard, qui rappelle la loi : pas plus de 4 cartouches ou 1 kg de tabac à rouler par personne. On se rappelle notamment cette saisie record de 1,2 tonnes en provenance des pays de l'Est par les douanes de St Avold sur l'A4 en octobre dernier. La lutte contre le tabac de contrebande, qui est l'une des priorités du gouvernement, "va encore s'intensifier cette année 2019" prévient le directeur régional des douanes.

