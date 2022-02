Forte baisse du chômage: "Le gouvernement biaise les chiffres" selon une déléguée syndicale Pôle Emploi

Des agents de Pôle Emploi manifestent ce 1er février dans les Alpes-Maritimes. Naïma Aissaoui est déléguée syndicale SNU FSU.

A l'approche de l'élection présidentielle, "beaucoup plus de pression"

Elle nous parle du quotidien des salariés de Pôle Emploi : _"_Nous avons beaucoup plus de pression. On nous demande beaucoup plus. On va arriver le matin avec des consignes. A 14h, finalement, tout change. On veut montrer que le gouvernement crée de l'emploi, qu'il y a moins de demandeurs d'emploi. On nous met une pression telle qu'on nous demande de radier, de radier des personnes qui ne devraient pas être radiées".

La méthode utilisée pour radier ?

"Aujourd'hui, on appelle une personne, on convient d'un rendez-vous avec elle. Cette personne doit répondre à un questionnaire pour prouver qu'elle effectue des démarches actives d'emploi. Avant, il y avait un délai entre le moment où on envoie le questionnaire et le moment où elle répond. Aujourd'hui, ce délai est réduit, voire certains collègues nous disent qu'il est quasi-inexistant. _On doit traiter tant de dossiers par jour sauf que nous, ce n'est pas des dossiers que nous avons mais des humains_. Le gouvernement biaise les chiffres."

Contactée, la direction de Pôle Emploi n'a pas souhaité répondre.