Forte hausse des bénéficiaires des Restos du cœur en Vaucluse, alors que démarre la collecte d'hiver

La 38ème campagne d'hiver des Restos du cœur démarre ce vendredi : 7.000 points de collecte sont prévus sur l'ensemble de la France jusqu'à dimanche pour collecter des denrées alimentaires et des produits d'hygiène. En Vaucluse, les Restos comptent 13.500 inscrits cette hiver, soit 31% de + que l'an dernier. Et l'augmentation des bénéficiaires atteint même + 70 % à Orange.

Une forte augmentation directement liée à l'inflation pour Jean Vienne, le président des Restos du cœur du Vaucluse. "Il y a des gens qui avaient quitté les restos et qui sont aujourd'hui obligés de revenir à cause des factures d'énergie, parce que c'est un moyen pour eux de sortir la tête de l'eau, constate-t-il. Les conditions sont très compliquées et les gens doivent choisir entre manger et se chauffer. Une dame par exemple nous a dit qu'elle avait coupé le chauffage, qu'elle avait 12 degrés chez elle. Et elle vient au resto pour manger et donner à manger aux enfants."

"Même un paquet de pâtes, on compte sur vous !"

Et le président des Restos du cœur sait que l'inflation touche aussi ceux qui donnent aux Restos, mais appelle chacun à donner autant qu'il peut. "C'est difficile pour tout le monde, reconnaît Jean Vienne. Mais on espère que les gens seront quand même généreux pour les restos. Même un paquet de pâtes, un paquet de riz, c'est nécessaire ! On compte sur ça, on compte sur vous".

L'hiver dernier, les Restos du cœur avaient collecté 108 tonnes en denrées en Vaucluse. Ils espèrent faire aussi bien cet hiver et cherchent toujours les denrées habituelles : des boites de conserves, des pâtes, du riz, des produits d'hygiène, des produits pour bébés etc.

Les denrées collectées ce week-end en Vaucluse seront entreposées ici, dans les locaux de Saint-Chamand à Avignon. © Radio France - Adèle Bossard