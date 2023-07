Forte houle attendue ce dimanche dans l'Hérault, notamment entre Agde et Valras

Un phénomène de forte houle est attendu ce dimanche après-midi sur le littoral héraultais. Les vagues pourront aller jusqu'à 1,50 mètres de haut, notamment sur l'ouest du département, entre Agde et Valras. D'importants courants sont possibles. La baignade est dangereuse et déconseillée. Il faut impérativement privilégier les zones surveillées et respecter strictement les drapeaux affichés sur les postes de secours.

