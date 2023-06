Forte houle dans l'Hérault ce dimanche, il est déconseillé de se baigner

Ce dimanche, il sera possible de profiter du beau temps à la plage mais fortement déconseillé de se baigner dans l'Hérault ! La Préfecture alerte sur un risque de forte houle dans le département. Dès dimanche midi et jusqu'à 21 heures. Il y a un fort vent de sud-est et donc les vagues peuvent faire jusqu'à 1,80 mètres de hauteur.

Très dangereux donc de se baigner sur le littoral héraultais. Il y a un risque de se faire emporter par le courant. Il est fortement déconseillé d'aller se baigner. En tous cas, il faut privilégier les zones surveillées et respecter strictement les consignes de sécurité.