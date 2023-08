Forte houle et des vagues jusqu'à 1m80 cet après-midi entre Nice et Menton

Des vagues pouvant atteindre 1m80 et un vent de 60 à 70km/h. La préfecture des Alpes-Maritimes alerte sur un épisode de forte houle sur les plages entre Nice et Menton, ce jeudi 3 août, entre 12h et 22h.

La baignade est "fortement déconseillée". Dans un tweet, la préfecture vous rappelle les gestes à adopter.