Forte pluies sur les hauts cantons : l'Orb en crue a débordé à Lunas

On l'attendait plutôt sur l'est du département, l'épisode méditerranéen a touché le nord ouest de l'Hérault au cours de la nuit. Une ligne orageuse peu mobile sur le secteur au nord de Bedarieux et de Lodève avec de fortes pluies a entrainé une crue de l'Orb et des autres cours d'eau comme le Gravezon.

L'orb a débordé à Lunas à l'ouest de Lodève, pas de victime, des habitants de la rue principale se sont mis en sécurité au 1er étage, une quinzaine de personnes ont été accueillies dans une salle communale. L'eau est redescendue mais six voitures ont été emportées.

A Joncels où il est tombé 350 mm en 5 heures, le maire a demandé aux pompiers d'effectuer des reconnaissances dans le hameau de Joncelet.

La route départementale RD 8 entre le Bousquet d'Orb et Avène est coupée à cause d'un éboulement. Il y a des blocs de pierre sur la chaussée.

L'épisode pluvio-orageux a quitté le département qui reste en vigilance orange jusqu'à 18 heures.