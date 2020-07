Fortes chaleurs attendues cette semaine en Midi-Pyrénées

Météo France prévoit 39 degrés dans le Tarn ce lundi et des températures maximales avoisinant 37 et 38 degrés la plupart des départements de Midi-Pyrénées.

Qui va avoir chaud cette semaine ? Nous ! Météo France prévoit ce lundi 39°C dans le Tarn, 38°C dans le Gers, le Lot et le Tarn-et-Garonne, 37 degrés en Haute-Garonne et en Ariège et 36 en Aveyron. N'hésitez pas à vous hydrater, à boire beaucoup d'eau, vous protéger du soleil et dans la mesure du possible, à rester au frais.

Certains en profitent pour se rafraîchir dans les fontaines des centre-villes. Par exemple à Muret, sur l'allée Niel, Nathanaël, 8 ans, a pris un peu l'eau : "J'ai couru tout droit vers l'eau, s'il fait trop chaud on peut y aller". Sa mère, Morgane, était ravie : "On peut les surveiller facilement, ça amuse les enfants et surtout ça les rafraîchit."

Une famille originaire de l'Aude a trouvé le lac du Laragou pour pique-niquer sous le soleil et se rafraîchir © Radio France - Marion Aquilina

Autre solution, chercher des îlots de fraîcheur comme le lac du Laragou, à Verfeil, près de Toulouse. Gaëlle et Marie ont déjeuné sous un saule pleureur, les deux Toulousaines voulaient fuir la chaleur des briques : "Il fait chaud mais quand on se met à l'ombre, ça va. On peut se promener autour du lac, poser une serviette et grignoter un bout." Après le pique-nique, certains ont mis les pieds dans l'eau mais guère plus parce que la baignade est interdite. Les activités autorisées sur le lac : pêche, aviron, voile et planche à voile.