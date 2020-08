Fortes chaleurs : collectes des déchets et horaires des déchetteries modifiées en Mayenne

En Mayenne, ces prochains jours, les températures vont frôler les 40°C d'après Météo France. Du coup certains services publics adaptent leurs horaires pour éviter les pics de chaleur.

Ainsi, la collecte des déchets est décalée dans quelques communes de l'agglomération lavalloise. Elle aura lieu de 17h à 23h ce jeudi pour Ahuillé et Saint-Berthevin Et vendredi aux mêmes heures pour Saint-Jean-sur-Mayenne, Montflours, Changé et Saint-Germain-le-Fouilloux.

Si vous habitez à Mayenne ou dans sa communauté de communes, notez bien : changement d'horaire pour les déchetteries jusqu'au 12 août ! Celle de Parigné-sur-Braye ouvre de 7h à 14h. Mêmes horaires pour Saint-Fraimbault-de-Prières (mais fermeture samedi, lundi et mercredi). Celle de Lassay-les-Châteaux sera simplement ouverte vendredi samedi et mercredi.