Fortes chaleurs : les gendarmes et Vinci Autoutes font de la prévention entre Rennes et Laval

Il va falloir être patient si vous faites de la route ce samedi. Bison Futé voit rouge dans le sens des départs et même noir dans le Sud-Est, en ce début de week-end du 15 août. Les gendarmes de la Mayenne se mobilisent, mais pas que pour faire de la répression. Au péage de La Gravelle sur l'autoroute A81, à la frontière de l'Ille-et-Vilaine, la gendarmerie tient plusieurs stands. L'accent est notamment mis sur les risques d'endormissement au volant. Un risque accru par les fortes chaleurs du moment.

La pause, seule arme contre la fatigue

Mettre la climatisation ou ouvrir la fenêtre de sa voiture ne suffit pas à se maintenir éveillé explique Lionel Rottiers, ambassadeur chez Vinci Autoroutes. "Il n'y a rien qui arrête la fatigue. La seule solution pour ça, c'est de s'arrêter toutes les deux heures. Faire une petite pause de vingt minutes, on sort de la voiture, on s'étire, et après on peut repartir" explique le professionnel.

Pour mieux se rendre compte des ravages de la somnolence, les gendarmes enfilent des lunettes déformantes aux usagers volontaires. Un parcours à obstacle se présente devant eux. Gurvan, 18 ans, passe le permis dans quelques semaines. "C'était vraiment spécial. Je me suis pris la barre. Pourtant, j'ai tout fait pour l'éviter. Je ne voyais pas du tout. Je vais bientôt passer mon code et c'est toujours mieux de vivre ce genre de situation avant" déclare le futur conducteur.

À côté de lui son papa, Grégory. La famille arrive du Val d'Oise. "La route nous a déjà enlevé des membres de notre famille, donc forcément ça sensibilise. Et _malheureusement, moi, quand j'ai eu mon permis, je n'ai pas été un exemple_. Mais j'ai très vite compris par le biais de copains qui malheureusement ont vécu aussi des drames que notre comportement devait changer".

De l'eau fraîche mais pas glacée

Et le choix du péage de La Gravelle n'est pas un hasard explique le capitaine de gendarmerie Jérôme Avrillon. "On est sur une zone accidentogène, souvent liée à la problématique de la fatigue. C'est une route empruntée par les Parisiens. Ici on est effectivement à 2h30 de la capitale" explique le capitaine. Pour éviter au maximum le coup de fatigue, les gendarmes conseillent aussi de boire de l'eau fraîche, mais pas de l'eau glacée !

L'importance d'un corridor de sécurité

À côté du stand des gendarmes, Vinci Autoroute sensibilise les automobilistes au respect des distances avec leurs véhicules d'intervention. Les accidents sont encore trop nombreux regrette Lionel Rottiers, ambassadeur de la société. "On a un véhicule d'intervention par semaine de percuté sur le réseau, c'est terrible. 33 depuis le début de l'année. La seule solution est d'utiliser le corridor de sécurité. Lorsqu'on roule sur une route à deux ou trois voies, on s'écarte quand il y a un véhicule d'intervention sur la droite. On laisse une voie de libre entre le véhicule d'intervention et les autres véhicules" martèle Lionel Rottiers.