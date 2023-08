Fortes chaleurs : les seniors se mettent au frais à la Résidence autonomie du Port-Marchand, à Toulon

Résidents et non résidents se mélangent pour passer l'après-midi au frais

Alors que les températures avoisinent les 40 degrés le jour et ne descendent pas sous les 20 degrés la nuit, les organismes ont du mal à récupérer. Les personnes âgées font parties des plus vulnérables, alors le CCAS (Centre communal d'action sociale) de la Ville de Toulon veille.

Tous les Toulonnais inscrits au fichier des personnes vulnérables reçoivent un appel. "C'est un autocom qui fait des appels automatiques. Quand, à la fin de la journée, certaines personnes n'ont pas répondu malgré les appels au voisinage, aux proches et aux aidants, la police municipale se déplacer pour s'assurer qu'ils vont bien", explique Virginie Cauquil, Directrice générale du CCAS. "Pour vous donner une idée, hier on a appelé 180 personnes et on s'est déplacés pour 17 personnes. Tout le monde allait bien."

Delphine Mercurio, la responsable des résidences autonomie de Porphyre et du Port Marchand, à Toulon, rappelle les consignes pour les seniors en période de canicule : "Il faut bien s'hydrater, faire savoir à ses proches ou à ses voisins qu'on est à la maison, fermer les volets et les fenêtres en journée et aérer le soir et la nuit."

Lutter contre la chaleur tout en créant du lien

Les seniors peuvent également venir se mettre au frais dans les résidences autonomie de Toulon : au Port-Marchand, au Porphyre, à La Recense ; mais également à l'EHPAD du Pont du Las ou au siège du CCAS.

Une manière de lutter contre la chaleur tout en créant du lien social, puisque résidents et non-résidents se mélangent. "Ici on est bien, on a besoin de fraîcheur", "le soleil cogne trop fort ces derniers temps", confient deux grands-mères venues passer l'après-midi dans la résidence autonomie du Port-Marchand. Pendant ce temps, Claudine passe entre les tables avec son chariot : "de l'eau, du sirop de grenadine, du jus de fruit à volonté !"

Georges, 92 ans, résident du Port-Marchand, trouve l'idée "sensationnelle !" il s'est fait un nouvel ami, Michel : "Je viens manger tous les midi depuis le décès de mon épouse, il y a 6 mois. Je me suis vraiment épanoui à venir ici, c'est vraiment formidable de manger avec quelqu'un qui a autant d'intelligence", déclare-t-il en désignant Georges. "La solitude, c'est très dur." Une table plus loin, Simone profite de venir se mettre au frais pour assouvir sa curiosité : "Je viens voir comment ça se passera quand on sera vieux. Pour l'instant, je suis dans la fleur de l'âge ! A 82 ans… c'est pas beau, ça ?"

L'un des secrets pour garder la forme c'est en tous cas de s'occuper. Au programme de l'après-midi : jeux de sociétés, discussions et tricots pour certaines.