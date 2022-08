Fortes chaleurs : y a t'il des parfums à éviter ?

La Parfumerie Damiette à Rouen a presque l'air d'un charmant cabinet de curiosité ; les étagères débordent de flacons, mais aussi de papillons, de fleurs ou encore de plumes. Eugénie Berry est parfumeuse et elle a sorti quelques parfums sur une table en bois ronde.

Eviter les agrumes

D'une voix grave et assurée, elle égraine ses conseils "En été il y a deux modes ! donc on va vouloir porter des choses hespéridés, du citron, de la bergamote... des colognes très légères..." Mais, selon elle, il y a un vrai désavantage à porter ces senteurs lors de grandes chaleurs "c'est les molécules les plus légères et en une heure, une heure et demi, c'est vite parti! Et je ne sais pas si vous voyez cette odeur un peu collante dans le bus ? Eh bien c'est la molécule qu'on utilise pour fixer les agrumes pour qu'ils tiennent plus longtemps. Mais quand ils sont partis, on ne sent plus que ça et parfois... c'est un peu désagréable !"

Préférer les ambres et les épices

Alors que faire ? Eugénie propose plusieurs senteurs à "contre-courant" de ce qu'on peut proposer dans les grandes enseignes. "Les ambres ! c'est ce qu'on fait au Moyen-Orient. _Des parfums qu'on a parfois tendance à porter en hiver, comme la fève Tonka, les parfums un peu vanillés, épicés comme du genévrier, du poivre_... des choses un peu plus aromatiques !"

Et qui vont permettre que nos odeurs corporelles ne viennent pas tout de suite effleurer nos narines ou pire... celles des voisins ! "Ce sont des molécules plus lourdes qui tiennent facilement cinq, six ou sept heures sur la peau" confirme-t-elle.

Dans ses premiers choix, elle propose le cassis : "très frais mais plus lourd que les agrumes grâce aux odeurs de feuilles vertes", un boisé épice froide ... et pour finir, une petite bouteille carrée aux angles arrondis aux écritures dorées. "C'est le Pomegrano de la maison Santa Maria Novella, elle a huit cent ans cette année!" il m'évoque le sud de l'Italie et pour Eugénie "du propre, une grenade poudrée..."

Quelques précautions cependant, il vaut mieux éviter de se promener avec son parfum dans le sac pour se reparfumer en pleine journée. Les parfums supportent mal la chaleur et risquent de tourner.

Pour éviter les marques sur la peau, il est également recommandé d'éviter de se parfumer juste avant une exposition directe au soleil.

Si vous êtes tentés par les conseils d'Eugénie, la Parfumerie Damiette propose des ateliers de création de parfum à Rouen.