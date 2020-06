Fortes pluies annoncées à partir de cette nuit sur les reliefs de l'Hérault

Un épisode cévenol va toucher les reliefs de l'Hérault cette nuit, mais surtout l'Aveyron, le Gard et la Lozere, qui sont placés en vigilance orange aux fortes pluies et orages. L’Hérault est en jaune .

220 a 250 millimètres de pluie attendus sur les reliefs entre cette nuit et samedi

C'est bien un épisode cévenol qui est annoncé par Méteo France à partir de cette nuit sur les reliefs de l' Hérault, un phénomène météorologique que l'on rencontre plutôt à l'automne et donc rare en cette saison mais les conditions sont réunies : mer chaude et air frais.

Cet épisode pluvio-orageux est attendu en début de nuit, vers 22 heures, il va traverser le département mais au plus prêt des reliefs, des monts de l'Espinouse, aux Cévennes mais avec des débordements possibles dans le lodévois et le centre de l'Hérault. "avec des cumuls de pluies pas forcement orageuses mais intenses qui pourraient aller jusqu'à 80 millimètres en quelques heures," précise Alix Roumagnac, le président de Predict-service, société de prévention et de surveillance des risques météorologiques.

L'Hérault en vigilance jaune, Gard, Aveyron, Lozère en orange

Météo France prévoit de 220 à 250 millimètres de pluie sur les Cévennes d'ici samedi avec un risque de crues des cours d'eau , l'Orb, l'Hérault , la Lergue pour l'Hérault qu'il faudra surveiller à compter de vendredi.

Si le secteur des basses plaines de l'Hérault devrait être moins touché , cet épisode pluvieux s'accompagne d'un coup de mer sur tout le littoral héraultais de Sérignan à la Grande Motte en raison du vent de sud.

De son côté la ville de Montpellier prend des mesures préventives :