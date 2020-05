Fortes pluies : la Dordogne en jaune, la Gironde placée en vigilance rouge

De fortes pluies sont attendues dans les prochaines heures jusqu'à lundi matin dans le sud ouest et une grande partie ouest de la France. La Gironde et les Landes ont été placées en vigilance rouge par Météo France. La Dordogne est en jaune.

Des cumuls exceptionnels étaient attendus. Notamment sur les secteurs de Marmande et de Nérac et le sud Gironde. Avec jusqu'à 130 à 150 mm voire 160 mm de pluies attendus en 24h. Au total 25 départements du sud ouest à l'est de la France sont quant à eux en orange. Cela concerne notamment le Lot et Garonne ou la Charente Maritime.

Les cumuls de pluie attendus en France - Météo France

En Dordogne, nous sommes en jaune, soyez vigilants si vous reprenez la route du travail ce lundi matin. Météo France y attend jusqu'à 80 mm de pluie cumulés.