Retour de l'Antigone des associations à Montpellier

Retour de l'Antigone des associations ce dimanche de la place du nombre d'Or à la Place de l'Europe à Montpellier. Le forum s'était déroulé en ligne en 2020 et était restreint par les conditions sanitaires l’an dernier. Cette année, plus de masque ni de jauge. 1 000 associations sportives, sociales, culturelles ont tenu un stand toute la journée, de 10 h à 18 h.

Des jeunes qui s'engagent dans le monde associatif

Fini l'image d'Epinal où seuls les retraités s'engagent dans les associations caritatives. Notamment pour l'environnement défend Jaber Méziane, président et fondateur de l'association Les Mains Froides, le Cœur Chaud qui compte 40 bénévoles, tous âgés de 18 à 25 ans. "Le monde associatif, on pense qu'il est réservé aux personnes âgées ou aux personnes retraitées, mais non. Elle est réservée aussi aux jeunes. Ils sont prêts à s'engager pour des actions comme le nettoyage de déchets." L'association organise des maraudes, des clean day et des interventions en EHPAD et hôpitaux à Montpellier.

"Notre génération doit s'engager dans les associations " - Amandine, infirmière de 26 ans

Un jeune couple s'est inscrit au stand des Restos du cœur. Heickel, 29 ans, souhaite donner de son temps pour la bonne cause. "Faire du bien, ça peut rendre heureux. Vu que le samedi matin, je ne fais rien. Au lieu de dormir, je vais venir et je vais aider les gens."

Pour sa conjointe, Amandine, cet engagement associatif est évident. C'est une infirmière de 26 ans : "ce sont souvent les retraités qui vont dans les associations. Mais notre génération devrait faire la même chose. C'est bien de commencer à le faire à notre âge et de le faire toute notre vie. Ce sont les jeunes qui peuvent faire évoluer les choses et pas forcément les personnes âgées."

Un besoin de bénévoles post-covid

Des nouveaux bras nécessaires pour pallier la baisse de bénévoles due à la crise Covid explique Alain Capillon, responsable des Restos du cœur de l'Hérault. "On a des bénévoles âgés qui ne sont plus venus et qui ne reviennent pas. Ils ont trop peur de rechuter. La deuxième chose, c'est que nous faisions une distribution alimentaire accompagnée ou des contacts avec les gens pour les aider dans la vie sur différentes rubriques . Ce n'était plus possible avec le Covid. On a perdu aussi des bénévoles à cause de ça." Les Restos du Coeur ont d'ailleurs étendu leurs horaires au soir et au samedi matin pour permettre aux jeunes actifs de participer aux actions de solidarité.

Les mains froides, le cœur chaud est une association pour les jeunes âgés de 18 à 25 ans à Montpellier. © Radio France - Morgane Guiomard

