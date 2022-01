Forum des métiers : "Affiner la représentation des métiers de la santé", dit la responsable des écoles du CHU

Ce samedi, des journées portes ouvertes ont lieu à Amiens pour aider les lycéens à y voir plus clair dans leur orientation. Des évènements sur les six campus de l'Université Picardie Jules Verne, mais aussi au CHU d'Amiens pour présenter les filières de santé. Sur le site sud de l'hôpital, le forum va se dérouler au sein de l'hôpital simulé, SimUSanté. "Nous organisons une vingtaine d'ateliers dans lesquels les jeunes pourront voir agir des étudiants sur des activités professionnelles, indique sur France Bleu Picardie ce vendredi Béatrice Jamault, coordinatrice des écoles et instituts au CHU d'Amiens. Il va y avoir, par exemple, un scanner, une salle d'accouchement, un bloc opératoire, des chambres d'hospitalisation, une réanimation. Les ergothérapeutes vont aussi faire des ateliers dans un domicile pour voir comment on adapte un domicile à des personnes en situation de handicap, par exemple".

Ce forum permet "d'affiner leur représentation de ces métiers et leur ouvrir la voie sur des choses qu'ils n'auraient éventuellement pas envisagées. Souvent, les étudiants et les lycéens ont une vision des métiers de la santé sur les métiers dont on parle le plus. Or, les métiers de la santé, ce sont 20 à 25 métiers qui sont complémentaires, avec des zones de recoupement", poursuit Béatrice Jamault.

Les études de santé loin d'être délaissées, malgré la crise sanitaire

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les études de santé ne sont pas délaissés par la crise sanitaire. "Ces métiers sont choisis pour des valeurs, avance la coordinatrice des écoles et des instituts du CHU d'Amiens. Les jeunes gens qui veulent faire un métier en santé, généralement, sont tournés vers l'autre, ont une vraie empathie. Ce qui peut changer, effectivement, c'est la crise sanitaire qui rend difficile la perception de ces métiers-là. Ce qui est important, c'est d'arriver à faire la part des choses entre ce que sont nos métiers et la problématique de la crise sanitaire."

Le forum est d'ailleurs victime de son succès, puisque les inscriptions sont complètes avec 700 inscrits. "Mais il y a aussi _des évènements en visio_, indique Béatrice Jamault. Avec des vidéos, d'interviews d'étudiants ou de professionnels, de présentations et des évènements en direct. On fait 30 live où les étudiants, les lycéens peuvent poser leurs questions en direct avec des gens calés sur chaque filière." Ces vidéos resteront disponibles quelques semaines. Si nécessaire, la coordinatrice des écoles et des instituts du CHU d'Amiens indique que des informations et contenus supplémentaires pourront être donnés en cas de "demandes spécifiques d'élèves spécifiques ou de professeurs de lycée."

Candidature sur ParcourSup ou sur concours

On entre dans la période décisive pour les lycéens par cours sur la plateforme ParcourSup, ouverte depuis le 20 janvier. Les lycéens ont jusqu'à fin mars pour faire leur choix. "Les formations qui sont de niveau bac +3 et grade de licence sont maintenant toutes en accès sur ParcourSup. Donc infirmières, ergothérapeutes, manipulateurs, kinés, techniciens de laboratoire", détaille la coordinatrice des écoles et des instituts du CHU d'Amiens. A noter que d'autres formations sont accessibles en dehors de ParcourSup ou sur concours. "La grande opération commence en juin, quand les instituts en ont affiché leur classement", conclut Béatrice Jamault.