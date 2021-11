Forum du handicap et de l'autonomie de Firminy : "Il y a encore beaucoup à faire concernant le handicap"

La ville de Firminy, dans la Loire, organise ce samedi son premier forum du handicap et de l'autonomie, en présence d'une quarantaine d'association et d'exposants, mais aussi de clubs handisport, pour casser les préjugés et les tabous sur le handicap.

Il y a encore beaucoup de choses à faire pour changer le regard sur le handicap. La ville de Firminy organise pour la première fois un forum du handicap et de l'autonomie ce samedi au Firmament. "L'un des objectifs de ce forum, c'est aussi de donner de l'information", explique Patrick Tabellion, conseiller municipal à Firminy, en charge de l'accessibilité des bâtiments et des espaces publics, qui était l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire ce vendredi.

Le handicap, ce n'est pas que les personnes en fauteuil roulant

"Il faut savoir qu'une personne valide, malheureusement, par accident cardiovasculaire, de la circulation ou même domestique, peut se retrouver dans une situation compliquée, et avoir un handicap provisoire ou constant", poursuit l'élu. "Et dans ces situations, on ne sait plus vers qui se tourner. Ce forum va permettre de rencontrer des associations, des professionnels, des acteurs du sport adapté. Il y a beaucoup de handicaps, qu'ils soient psychiques, psychologique... on imagine souvent les personnes en fauteuil roulant, mais le handicap ce n'est pas que ça, il y a des personnes malentendantes, des autistes, des non-voyants ou malvoyants. Ça peut aussi être provisoire, un jeune qui se péte une cheville au foot, c'est un handicap, même si ce n'est que pour 45 jours et 50 jours et on imagine qu'il préférera avoir accès à une rampe plutôt qu'à des escaliers."

L'idée de Patrick Tabellion, c'est de pérenniser le forum en fonction du succès de cette première édition. Cela fait plusieurs années qu'il milite pour son organisation. "Après, ça a été compliqué avec l'ancienne municipalité de le mettre en place parce qu'on me disait oui, oui, oui et ça n'a pas été fait. Mais le maire actuel, Julien Luya, m'a dit 'Ça sera ton bébé' avec un peu d'humour. On n'a pas pu le faire l'an dernier à cause du Covid-19 donc on le fait cette année. Je tenais énormément à ce forum, je ne fais pas spécialement de politique parce je dis toujours que dans le handicap, il n'y a pas de politique à faire. Le handicap, quand il frappe, il frappe, que vous soyez de n'importe quel bord."

Le forum du handicap et de l'autonomie a lieu ce samedi de 10 à 18 heures au Firmament de Firminy.