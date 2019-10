Fougerolles : cueillette sauvage et en masse de champignons

Fougerolles, France

Depuis la semaine dernière, des dizaines de personnes de nationalité Roumaine, avec des véhicules immatriculés en Roumanie ont installé des campements sauvages dans la forêt, notamment près du parc animalier de Saint Valbert.

Ce sont des promeneurs qui en cette période de vacance scolaire ont découvert des tentes de fortune, et des détritus dans les bois. Au début, le maire de Fougerolles Benoît Miège ne comprenait pas, mais très vite le lien a été fait avec la cueillette en masse de cèpes. Des dizaines de personnes de nationalité Roumaine, avec des véhicules immatriculés en Roumanie se sont installés dans les bois pour une cueillette industrielle de champignons.

Un bon filon

Depuis une semaine, la gendarmerie qui procède à des contrôles d'identité a relevé pas moins de soixante dix identités différentes, rien que des Roumains. L'Association pour la défense de l'Environnement de Fougerolles a déposé plainte. Selon Christiane Oudot, la trésorière de l'association, des Roumains vivant en France ont indiqué à des connaissances de Roumanie que l'on pouvait se faire beaucoup d'argent en ramassant des champignons dans la région. La quantité maximum autorisée par personne est de 2 kg par jour, mais là il s'agit de centaines de kilos ramassés chaque jour. Les services techniques de la ville de Luxeuil-Les-Bains ont procédé vendredi à la destruction de dizaines de cagettes vides dissimulées en forêt. C'est la première fois que ce phénomène touche la Haute-Saône, d'ordinaire c'est plutôt le département du Jura qui est ciblé par des cueillettes sauvages.

Une destruction du milieu

Selon l'Association pour la défense de l'Environnement de Fougerolles la cueillette en masse détruit le milieu, les cèpes auront du mal à repousser. De plus, des dizaines de personnes qui piétinent la forêt et des jeunes pousses, cela un effet dévastateur sur ce milieu protégé. Il faut ajouter à cela les campements sauvages avec ordures et détritus en pleine forêt.

Exemple d'un campement sauvage avec du linge qui sèche et des ordures - Benoît Miège

Une action en justice dès lundi

Les maires des six communes concernées par ce fléau ont décidé de lancer dès ce lundi une action en justice dont la forme reste à déterminer. Il s'agit des communes de :

Fougerolles

La Vaivre

Aillevillers

Corbenay

Fontaine-les-Luxeuil

Luxeuil

Pour l'instant la seule chose qu'a pu faire le maire de Fougerolles a été de prendre un arrêté interdisant le camping sauvage en forêt. Mais lorsque les gendarmes interviennent pour les déloger, les campements sont réinstallés quelques centaines de mètres plus loin toujours en pleine forêt.