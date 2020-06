Fouilles archéologiques à Autun : 150 sépultures parmi les plus anciennes de la Gaule du Nord mises au jour

La fouille est menée sur un terrain où doit être construite une maison. Les archéologues de l'INRAP sont à pied d'oeuvre depuis plusieurs jours. La fouille qu'ils mènent sur prescription de l'Etat via la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne-Franche-Comté (DRAC) est réalisée en partenariat avec le service archéologique de la ville d'Autun.

150 tombes mises au jour

La fouille porte sur une nécropole située à proximité de l'église paléochrétienne de Saint-Pierre-l'Estrier à un peu plus de deux kilomètres du centre-ville d'Autun. La fouille a permis de mettre au jour 150 tombes. Certains individus sont enterrés dans des sarcophages en grès tandis que d'autres sont placés dans des cercueils en bois ou en plomb. Peu d'objets ont été retrouvés explique l'INRAP ce qui est "conforme aux pratiques funéraires de l'Antiquité tardive".

Un cercueil vieux de 1 500 ans

Les archéologues ont par ailleurs découverts les traces de six mausolées et d'un édifice en bois. Les cercueils de plomb poursuit l'INRAP "sont rares dans la moitié nord de la France, Autun en est l'un des gisements les plus importants, avec une quarantaine d'exemplaires connus, dont huit issus de la fouille en cours". Placé dans un sarcophage de pierre l'un d'eux "semble hermétique depuis 1 500 ans" il sera ouvert lorsque la fouille sera terminée. Il pourrait "révéler un individu bien conservé".

L'un des archéologues pose devant l'un des cercueils de plomb mis au jour dans la nécropole d'Autun © Radio France - Thomas Nougaillon

Le premier évêque d'Autun

Cette nécropole en usage du IIIe au Ve siècle accueillerait selon les chercheurs des sépultures chrétiennes parmi les plus anciennes de la moitié nord de la Gaule. "Certains de ces imposants monuments funéraires contenaient des sarcophages de marbre. L'un d'entre eux aurait abrité la dépouille d'Amator, parfois cité comme le premier évêque d'Autun".