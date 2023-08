Fouilles de Meymac : les corps des soldats allemands n'ont pas été retrouvés, mais un espoir demeure

Les fouilles entamées le 16 août dernier à Meymac n'ont pas permis de retrouver les corps des 35 soldats allemands et une femme française exécutés le juin 1944 par le groupe FTP du secteur. La fosse identifiée par la campagne de détection par géoradar en juin s'est avérée vide. La présence de veines rocheuses situées à 1,7 m de profondeur pourrait expliquer les anomalies du sol qui pouvaient être le signe de la présence des corps. Les fouilles s'arrêtent ce jeudi.

Des douilles et des pièces

Les chercheurs de l'ONACVG (office national des anciens combattants et des victimes de guerre) et du VDK (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge) ont cependant élargi le périmètre de leurs recherches. Des sondages du sol réalisés dans une parcelle boisée voisine ont permis de découvrir 20 balles et douilles d'armes françaises, allemandes, américaines et suisses datant d’avant 1944 et 5 pièces de monnaie antérieures à 1943. Ces objets révèlent l'existence d'un groupe de résistants à cet endroit en 1944. Ce qui suscite un nouvel espoir.

De nouvelles fouilles

L'ONACVG et le VDK vont analyser l'ensemble des données du géoradar et vont rechercher d'éventuels documents d'archives non connus à ce jour. Ils vont étudier également la possibilité de faire appel à la technologie LIDAR (géoradar par avion) pour analyser la topographie du secteur. Si des éléments nouveaux permettent d’affiner la localisation des dépouilles, une nouvelle campagne d’exhumation sera menée.