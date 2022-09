Bons plans pour éviter la foule devant les agences de Ligne d'Azur en ce début septembre

Chaque mois de septembre, à l'instar de la rentrée scolaire, c'est aussi la rentrée pour Lignes d'Azur. Et qui dit rentrée dit file d'attente devant les agences. Il faut dire que pour tous les azuréens, c'est l'époque du renouvellement de son abonnement. Comme il s'agit souvent d'abonnements liés au travail, c'est entre midi et deux qu'il y a du monde. Pourtant, d'autres solutions existent et peuvent vous rendre la tâche beaucoup plus simple. Voilà quelques conseils à suivre.

Passez par internet où achat et rechargement de cartes d'abonnement annuelles et mensuelles sont possible.

Utilisez les smartphones avec l'application "Lignes d'Azur Ticket" où rechargements et achats sont possibles.

Utilisez les distributeurs automatiques des Lignes 2 et 3 et allez chez les dépositaires du réseau.

Rendez-vous dans les agences Lignes d'Azur mobiles qui sillonnent les 51 communes de la Métropole Nice Côte d'Azur. Le planning est disponible ici.

Enfin allez en agence commerciale mais dans les heures creuses: de 7h30 à 9h30 ou milieu d'après-midi. Evitez également le lundi.