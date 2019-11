Ce dimanche, 1.030 coureurs et marcheurs ont participé à Bayonne à la troisième édition de la Foulée du partage à Bayonne en faveur de la Table du Soir, l’association qui sert des repas aux plus démunis.

Foulée du partage : plus d'un millier de participants à Bayonne pour la bonne cause

480 coureurs ont pris part à la course à Bayonne, et 550 marcheurs

Bayonne, France

33 minutes et 35 secondes. C'est le temps qu'a mis le boucalais Daniel Mehats pour s'imposer dans la course de 10 km, sur laquelle se sont élancés 480 participants. Chez les femmes, Marie-Laure Larraduru, licenciée Club Olympique Bayonnais prend la première place, en 41'49''. Le départ de la course avait été donné à 10 heures ce dimanche matin à Bayonne.

Sur le 7 km, 550 marcheurs ont pris par à la course dont le départ a lui été effectué à 9h15. C'est la troisième édition de la Foulée du partage. Un événement organisé par La Table du soir, pour financer une partie de son action : durant la période hivernale, elle distribue des repas chauds chaque soir aux plus démunis. La saison dernière, elle a servi plus de 9.300 repas au cours de 138 soirées.