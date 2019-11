Foulées de la Presse de la Manche : des centaines de coureurs pour réaliser le rêve de Mathis, 11 ans

Cherbourg-en-Cotentin, France

"Courir ensemble pour un rêve !" Voilà le cri de ralliement des valeureux participants aux Foulées qui vont courir avec l'association Rêves et ses deux partenaires, les laboratoires Dielen et l'association Astre. Ils seront au moins 320, ce lundi 11 novembre.

C'est aussi ce qui est écrit sur leur T-shirts, fabriqués pour l'occasion, et dont le prix de vente (5 euros) servira à financer le rêve du jeune Mathis, un petit Cherbourgeois de 11 ans. Car c'est tout l'objet de l'association Rêves, qui depuis des années fait la joie d'enfants gravement malades. Mathis souhaite séjourner au zoo de La Flèche, en Sarthe.

Antoine Noël, le PDG des laboratoires Dielen, a déjà eu la chance de participer à une journée organisée pour un enfant. "Quand on voit le bonheur que l'association Rêves apporte à ces gamins, alors que ce sont des enfants frappés par la maladie, justifie-t-il, on se dit qu'on peut apporter avec un grand bonheur notre petite pierre à l'édifice."

Un "vélo pousseur" pour vivre les Foulées de l'intérieur

L'association d'insertion Astres est également partenaire. Et nouveauté cette année, elle apporte un "vélo pousseur". Il s'agit d'un vélo fixé à un fauteuil roulant. "On a récupéré un vélo de la Poste, explique David Josset, le directeur d'Astre, on a monté dessus un guidon breveté par quelqu'un qui a connu le handicap dans sa famille, et puis on a pu grâce à une association, récupérer un fauteuil roulant."

L'idée étant d'y transporter Mathis ou un autre enfant malade, pendant la course, afin de lui faire vivre les Foulées "en étant au cœur de l'opération, et non plus spectateur." L'association Rêves a aussi récupéré des vélos cargos pour permettre à d'autres enfants de participer.