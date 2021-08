Loiret : Vinci expose des fourgons de patrouille accidentés pour interpeller les automobilistes

Avant un week-end de chassé-croisé très chargé sur les routes, Vinci interpelle les conducteurs sur les risques de collision avec les fourgons de patrouille. La société a décidé d'exposer 26 fourgons accidentés sur l'aire d'Orléans Saran sur l'autoroute A10 dans le Loiret du 6 au 15 août. Il s'agit du nombre de véhicules d'intervention percutés en moyenne chaque semestre sur son réseau autoroutier. Vinci veut sensibiliser les automobilistes aux risques encourus par les patrouilleurs, les hommes en jaune.

Vinci cherche à interpeller les automobilistes sur le nombre de fourgons accidentés sur les routes chaque année © Radio France - Justine Claux

"Les fourgons sont pourtant visibles"

La carrosserie des fourgons est déformée, l'arrière complètement enfoncé et les vitres sont brisés. Cette exposition rappelle de mauvais souvenirs à Pascal Hebras, patrouilleur depuis 20 ans. Il y a quelques années, il a eu un accident pendant une intervention. "Dans la nuit, je me suis arrêté derrière un véhicule en panne sur la bande d'arrêt d'urgence. Je n'ai même pas eu le temps de descendre de mon fourgon qu'un camion m'a percuté, raconte l'agent routier. Je suis resté prostré dans mon véhicule, j'étais tétanisé, c'était très violent".

Le patrouilleur Pascal Hebras est encore traumatisé par son accident pendant une intervention © Radio France - Justine Claux

Stéphanie de Valence, directrice régionale de Vinci Île-de-France, ne comprend pas qu'un accident puisse arriver. "Les fourgons sont pourtant visibles, insiste-t-elle. Ils font 5 mètres de haut, ils sont jaunes, rouges et blancs avec une flèche lumineuse orange et les conducteurs qui les heurtent disent qu'ils ne les ont pas vu. Si on ne les voit pas, c'est parce qu'on détourne le regard de la route".

Conseils aux automobilistes

Vinci cherche à éviter les accidents et protéger les agents routiers. Bernadette Moreau, déléguée générale la Fondation Vinci Autoroutes, rappelle quelques conseils aux automobilistes : "Il faut partir reposer, s'arrêter toutes les deux heures et éviter les sources de distraction, comme regarder son smartphone ou régler son GPS quand on conduit. Il faut être concentré sur la route et uniquement sur la route".

En moyenne, un fourgon d'intervention est heurté chaque semaine. Mais en juillet, les accidents ont doublé. Depuis 2016, une vingtaine d'agents routiers ont été blessés pendant une intervention sur les autoroutes.