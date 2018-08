Le compte à rebours est lancé avant la rentrée et les professionnels de la papeterie en Moselle constatent un phénomène en augmentation chaque année : de plus en plus de personnes passent commandes pour les fournitures scolaires. Exemple chez un spécialiste du secteur.

Metz, France

A une semaine de la rentrée, c'est le rush pour trouver les fournitures scolaires. Stylos quatre couleurs, cahiers de tailles différentes, classeurs, effaceurs ou encore calculatrices, liste est longue, parfois très (trop) longue. Pour certains parents, ce moment rime souvent avec stress et dépenses. Conséquence : de plus de plus choisissent de passer commande en papeterie.

Le magasin s’occupe de (quasiment) tout

Dans le magasin Bureau Vallée de Jouy aux Arches, des paniers remplis à ras bord attendent à l'accueil d’être récupérés. Ce sont les employés qui les ont préparés en suivant scrupuleusement les indications des clients. Sylvie, par exemple est venue chercher sa liste deux jours après l'avoir apportée. "C'est pratique et on est moins tenté d'acheter du superflu par rapport aux grandes surfaces, encore plus si on est avec les enfants".

D'autres clients optent pour une solution encore plus rapide : ils commandent le matériel nécessaire sur le site internet du magasin. C'est le cas de Diana. "Je n'avais pas envie de m'embêter dans les rayons des supermarchés, avec le monde qu'il y a en général. C'est plus simple de faire ça depuis mon ordinateur. Cela m'a pris 1h30 et je n'ai qu'à venir le chercher en magasin". Cette mère de famille en a d'ailleurs profité pour amener sa fille, pour la laisser choisir sa trousse et son agenda, les deux seules choses dont le magasin ne s'occupe pas, "bien trop important pour les enfants !" répond un employé.

Attention à toutes les spécificités

Une dizaine de listes par jours sont apportées par les parents et plus la rentrée approche, plus elles sont nombreuses dans ce magasin. D'ailleurs, pour satisfaire les clients, l'enseigne s'adapte à toutes leurs attentes. Bernard Dambrune en est le gérant. "On demande aux parents si l'enfant est droitier ou gaucher, s'il n'aime pas certaines couleurs et surtout qu'elle type de gamme ils veulent, à savoir premier prix, intermédiaire ou de la marque, en sachant qu'ils peuvent modifier ça une fois qu'ils récupèrent le colis".

Il faut trois heures pour préparer une liste. Un service qui a un coût : en moyenne 30 euros de plus par enfant, par rapport à un supermarché.