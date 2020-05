Foyer de coronavirus dans le Loiret : le ministre de l'Agriculture annonce la réouverture de l'abattoir

Le ministre de l'Agriculture affirme, ce mercredi, que l'abattoir Tradival de Fleury-les-Aubrais, dans le Loiret, va rouvrir dimanche ou lundi prochain. IL est fermé depuis le week-end-dernier pour cause de foyer de coronavirus. Sur les causes de cette contamination, Didier Guillaume "ne sait pas".

L'abattoir Tradival, de Fleury-les-Aubrais, "rouvrira dans des conditions sanitaires à partir de dimanche ou lundi", affirme Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, sur France Info. Cet abattoir est fermé sur arrêté préfectoral "pour sept jours" suite à la découverte d'un cluster épidémique (54 cas positifs au coronavirus, à ce jour, parmi les salariés).

Le préfet du Loiret avait fait savoir, dimanche, que l'abattoir ne rouvrirait le 25 mai qu'après une enquête de la DIRECCTE sur l'organisation du travail sur le site de Fleury et que si les conditions sanitaires le permettent. La préfecture, ce mercredi, précise que "le ministre rappelle seulement le calendrier et les modalités fixés dans l'arrêté préfectoral", à savoir une réouverture le 25 mai "si le protocole sanitaire qui est en cours d'élaboration entre Tradival et l'inspection du travail aboutit".

En tout cas, le dépistage des 400 salariés s'est achevé mardi, et les résultats ne seront pas connus avant mercredi soir ou jeudi matin, selon l'agence régionale de santé

Les causes de la contamination chez Tradival pas encore connues

Alors, pourquoi le Covid-19 semble se développer dans les abattoirs ? Le ministre de l’Agriculture ne sait "pas encore" : les agences régionales de santé, sont en train de regarder. Nous pensons qu'il est possible que ce soit lié au vestiaire, lié au changement".

Contaminations à l'atelier découpe, pas à l'abattoir, dit le ministre

Didier Guillaume affirme que "ce n'est pas dans les abattoirs que les gens ont été testés, c'est dans les ateliers de découpe attenant aux abattoirs" et que donc "ce n'est pas dans l'acte d'abattre les animaux, mais l'acte de découpe". Il ajoute que seule "une poignée" de salariés étaient positifs au coronavirus, "tous les autres étaient des porteurs sains".

Le ministre de l'Agriculture explique que "les abattoirs, ce sont des entreprises qui ont travaillé pendant toute la durée du confinement donc elles sont plus sujettes à avoir des cas." Et Didier Guillaume précise : "on a mis en place des guides de bonne pratique et des gestes barrières dès le début du confinement pour les abattoirs. Parfois, c'est difficile d'être à un mètre l'un de l'autre pour les salariés parce qu'il y a des actes qui nécessitent d'être deux , par exemple lorsqu'on a un animal un peu lourd. C'est pour ça qu'on a mis en place des masques, des mesures et qu'on regarde comment aller encore plus loin demain".