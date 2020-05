Foyer de coronavirus dans un abattoir du Loiret : "on est au coude à coude dans l'atelier, à moins d'un mètre"

L'abattoir Tradival, à Fleury-les-Aubrais (Loiret), est fermé sur arrêté préfectoral, après la découverte d'un foyer épidémique, révélée samedi soir par l'agence régionale de santé. Mais les salariés viennent tous sur place, à tour de rôle, afin de se faire dépister. Certains décrivent des scènes de non-respect des gestes barrière : "moi, je dis que c'est la faute de l'entreprise".

L'entrée de l'abattoir Tradival de Fleury-les-Aubrais. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Isabelle, salariée à l'atelier salaisons chez Tradival, témoigne : "au départ, il y avait trois cas, mais on a continué le travail, et ça a grimpé, grimpé et on est arrivés à des chiffres pas possibles", à savoir 34 cas avérés de contamination au Covid-19 à ce jour.

Des masques et du gel, mais quid de la distanciation physique ?

Selon le préfet du Loiret, Tradival (qui refuse, pour l'heure, de répondre à nos sollicitations) affirme avoir respecté les mesures sanitaires (gel hydro alcoolique et masques pour les salariés, prise de température à l'entrée du site...). Isabelle confirme que Tradival distribue des masques aux salariés, mais affirme que la distanciation physique n'est pas respectée.

On n'est pas à un mètre de distance du tout, on est au coude à coude"

"Moi je dis aussi que c'est la faute de l'entreprise : il faut que ça avance, on a la tête dans la machine, en ligne, à la chaîne. Alors oui, on a les masques, les gants, mais on est à touche-touche", poursuit Isabelle. "Il n'y a pas de distance, on n'est pas à un mètre de distance du tout, on est au coude-à-coude. Ceux qui découpent des carcasses sont en ligne, sans séparation !"

Inquiétude pour les proches

Isabelle affirme souffrir de maux de tête et prendre "du doliprane tous les jours" en ce moment. Et se dit très inquiète : "j'ai reçu ma sœur, avec ses enfants ce week-end, donc j'espère qu'ils ne sont pas touchés, parce que ça m'embêterait."

Marisu, un salarié détaché, venu de Roumanie, explique que, "oui, l'entreprise distribue des masques", mais qu'ils sont loin d'être portés : "c'est très difficile de travailler avec le masque" dans la partie abattage, "parce qu'il fait trop chaud".

Je suis venu ici pour travailler, pas pour mourir pour Tradival"

L'homme évoque aussi "les vestiaires trop petits" dans lesquels les salariés sont serrés. Selon lui, lors d'un arrêt de la chaîne vendredi dernier, alors que l'épidémie était présente, des personnels ont été obligés de se réunir dans ces vestiaires, sans respect de la distanciation physique pendant plusieurs heures avant de reprendre le travail.Il conclut : "je suis venu en France pour travailler, pas pour mourir pour Tradival."