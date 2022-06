FR-Alert, le nouveau dispositif d'alerte post-Lubrizol, sera testé le 28 juin en Seine-Maritime

C'est un dispositif très attendu, et désormais opérationnel en France. FR-Alert répond à la fois à une directive européenne de 2018, et aux promesses faites par le gouvernement après l'incendie de Lubrizol le 26 septembre 2019. Presque trois ans plus tard, les opérateurs téléphoniques ont terminé les travaux, les textes réglementaires sont prêts, le financement bouclé, et les tests sont en cours. Les premiers ont eu lieu en mai dernier dans le Rhône.

En Seine-Maritime, ils auront lieu le mardi 28 juin, à l'occasion d'un exercice attentat, qui va se dérouler au Zénith de la Métropole Rouen Normandie. Une simulation de tuerie de masse, qui servira à tester la réactivité des autorités et des services de secours, mais également à envoyer la première véritable alerte sur les téléphones des riverains.

Un dispositif qui repose sur la technologie de diffusion cellulaire, le "cell broadcast"

La population qui réside dans un rayon d'un kilomètre et demi-alentour va recevoir le fameux message d'alerte. Une alerte sonore d'abord, très stridente, qui sera prioritaire explique le préfet de la Seine-Maritime, Pierre-André Durand. "Si vous êtes sur une application, ou si vous êtes le 31 décembre avec tout un tas d'engorgements comme peuvent en connaitre les réseaux, quand il y a un message FR-Alert, ça transperce tout. L'alerte s'impose au titulaire du téléphone". En plus, le dispositif FR-Alert envoie des notifications sur la localisation et la nature du danger et surtout sur la conduite à tenir. Des messages élaborés en collaboration avec des spécialistes en sciences comportementales de l'Université d'Avignon indique Yves Hocdé, spécialiste de la gestion de crise à la Direction Générale de la Sécurité Civile. "La personne un peu stressée lorsqu'elle recevra le message doit comprendre très rapidement ce qu'il se passe et quel comportement adopter. Donc on a utilisé des termes plutôt positifs permettant la mise en protection pour soi-même et pour autrui".

Le dispositif fonctionne pour les smartphones 4G ou 5G. Les générations antérieures recevront des SMS géolocalisés, ce sera possible à l'automne. Dans les zones blanches, on actionnera encore les bonnes vieilles sirènes. Les autorités peuvent également faire du porte à porte si nécessaire, et évidemment on écoute France Bleu pour connaitre les consignes, et l'évolution de la situation.