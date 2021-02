Fracture numérique : 30 conseillers vont être déployés dans la Sarthe

La Sarthe veut lutter contre l'exclusion numérique. Le département a signé, ce mardi 23 février, un accord avec l'Etat pour déployer 30 conseillers numériques d'ici deux mois sur l'ensemble du territoire.

Sous forme de permanence, les conseillers seront présents dans les mairies, salles polyvalentes, Ehpad, ou encore associations pour "permettre à tout le monde d'appréhender internet, un ordinateur, ou un smartphone", explique Cédric O, secrétaire d'Etat chargé de la transition numérique. Accompagné du président du département, Dominique Le Mèner, il rappelle "qu'un français sur trois ne sait pas entièrement utiliser ces outils".

La fracture est d'autant plus forte depuis le début de la crise sanitaire, pendant laquelle l'outil numérique s'est d'avantage déployé. "Pour faire son attestation de sortie, ou prendre rendez-vous avec un médecin en téléconsultation", explique Dominique Le Mèner, tout en saluant ce partenariat.

Financé par l'Etat

Comme dans de nombreux autres départements, l'Etat débloque une enveloppe d'1,5 millions d'euros pour former et employer les futurs conseillers. Charge ensuite au département de sélectionner les candidats et de les déployer sur le territoire. Avant même la signature de cet accord, 96 sarthois ont candidaté pour devenir conseiller numérique.