Fragilisé, le Pont Arago à Châteauroux sera limité à la circulation

Depuis le mois de février, les ingénieurs de la société ITC inspectent un à un les ouvrages d'art de Châteauroux et de l'agglomération. Lors de ces inspections, ils ont mis en évidence des fragilités sur le pont Arago. Cet ouvrage, construit en 1951, enjambe la voie SNCF et relie les boulevards Arago et de la Vrille. Or, les pilles sont majoritairement fissurées et le tablier, qui mesure jusqu'à 44 mètres de long, ainsi que les corniches seraient en mauvais état d'après le rapport rendu à Châteauroux Métropole.

En attendant que des études complémentaires soient réalisées, la mairie prend trois mesures concernant ce pont très fréquenté :

les trottoirs sont interdits aux piétons, ils circuleront sur l'une des trois voies qui leur sera désormais réservée

Il n'y a plus qu'une voie de circulation par sens

La vitesse est limitée à 30 km/h

Dans les semaines qui viennent, les ingénieurs vont étudier la meilleure solution à mettre en oeuvre pour assurer la sécurité des usagers, à savoir une restauration ou une reconstruction du site.