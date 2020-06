Fragilisé par le Covid-19, le Sidaction lance un appel aux dons

C'est un événement solidaire qui réunit chaque année plusieurs millions de téléspectateurs. Le Sidaction était prévu début avril mais a été annulé en raison du coronavirus et du confinement. À la place du grand week-end de mobilisation, France 2 propose ce jeudi, une soirée réunissant des dizaines d'artistes.

Patrick Bruel, Maëlle, Vincent Niclo, Jean-Paul Gautier, Chimène Badi, Bilal Hassani, Marina Kaye, ou encore les danseuses du Moulin Rouge ont répondu présents et reprendront sur scène des titres tirés des comédies musicales les plus connues : West Side Story, Cats, New York New York, ou encore Roméo et Juliette et les Dix Commandements.

170 000 français vivent avec le virus du Sida

Un grand spectacle de deux heures et demi pour venir en aide à l'association Sidaction qui a accusé une importante baisse de trésorerie cette année. 30% des dons sont généralement effectués sur les trois jours du week-end de collecte. L'an passé, les Français avaient donné 4,5 millions d'euros.

L'association veut aussi rappeler que malgré l'épidémie de coronavirus, le Sida continue de faire des victimes : 170 000 personnes vivent en France avec le VIH (virus de l'immunodéficience humaine). "Pendant le confinement, des projets de recherche ont été suspendus, ainsi que des actions de prévention et de dépistage", détaille Florence Thune, la directrice générale de Sidaction.

Des dons qui profitent à une centaine d'associations au total

Ce sont "plusieurs mois qui ont été perdus", selon elle. Notamment en terme de dépistage pour les publics en grande précarité, dont les personnes migrantes et les travailleuses et travailleurs du sexe. Mais le Sidaction n'est pas la seule a avoir souffert durant cette période, puisque l'association en finance une centaine d'autres plus petites et moins visibles.

Les dons peuvent être faits par internet, par SMS (au 92110, pour un don automatique de 5 euros) ou par courrier (Sidaction, 228, rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 PARIS).