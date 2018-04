Limoges, France

200 agriculteurs membres de la coopérative Natéa ont décidé de se lancer dans l'aventure dont 80 % sont des limousins . Ce sont leurs productions qui seront commercialisées dans les rayons de la nouvelle enseigne : Frais d'ici : le goût du Limousin". Une surface de prés de 300 m2 est en train d'être aménagée au sein de la jardinerie de la zone nord de Limoges gérée par Natéa. Mais à la coopérative on n'exclut pas la vente de produits issus de toute la Nouvelle Aquitaine et même d'autres régions françaises. " On veut que les consommateurs puissent faire l'intégralité de leurs courses ici en proposant un maximum de produits locaux " explique Erwan Pouliquen le directeur de la branche grand public de Natéa. " La clientèle doit pouvoir trouver aussi des produits exotiques car on privilégie la diversité " ajoute t-il.

Des produits issus d'une agriculture raisonnée

La coopérative veut offrir un gage de qualité aux consommateurs, certains produits seront "Bio", d'autres labellisés mais pas forcément. Ce seront en tous cas des produits de l'agriculture raisonnée et les prix pratiqués seront raisonnables assure Erwan Pouliquen. De la viande, des fruits et légumes, des produits laitiers et de l'épicerie...la gamme de produits sera importante. Tout cela juste à côté des fleurs, des plantes et plants de légumes commercialisés chez Gamm vert. Pour Natéa lancer le concept Frais d'ici au milieu du printemps est aussi une stratégie pour séduire les amoureux du jardin, nombreux en cette saison

En Limousin un deuxième "Frais d'ici" devrait ouvrir en fin d'année à Tulle