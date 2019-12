PHOTOS - Franc succès pour un jeu de société créé par deux copains de Pézenas

Un jeu de société imaginé par deux habitants de Pézenas (Hérault) est commercialisé depuis juin 2019 sur internet et dans les boutiques spécialisées. En six mois, plus de 5.000 exemplaires de Crazy Theory ont déjà été vendus.

Voilà une idée de cadeau à mettre sous le sapin de Noël ! Si les théories du complot vous fascinent, vous ne pourrez pas passer à côté de ce nouveau jeu de société créé par deux Piscénois. Crazy Theory est commercialisé depuis juin 2019. Fabrice Andrivons et Christian Rubiella se sont inspirés de la BD à succès "Zaï Zaï Zaï Zaï" éditée à 150.000 exemplaires et dessinée par l'auteur originaire de Bédarieux, Fabcaro.

Dans une des planches de la bande dessinée, un gars au bar explique pourquoi le héros a commis l'offense suprême d'oublier sa carte de fidélité au supermarché... Il développe avec une suite de mots le raisonnement suivant : "Fidélité -> adultère ; adultère -> terre ; terre -> râteau ; râteau -> Torah ; Torah -> Juifs et voilà, ... CQFD !"

Un premier succès inespéré

L’objectif est de démonter les complots les plus fous en faisant le lien entre des idées improbables ou par une association de mots. Ce jeu s’adresse à un large public plutôt adulte. "Il faut avoir un esprit pertinent. Plus on est de mauvaise foi, plus ça passe", dixit Fabrice Andrivon, l'un des deux créateurs du jeu, responsable de la librairie Le Haut Quartier à Pézenas. Il s'est chargé de l'écriture du complot. "C'est un très bon début, nous sommes ravis évidement. Quand nous l'avons testé autour de nous, forcément, nous avons vu que le public adhérait. Mais jamais nous n'imaginions qu'il y aurait un tel succès en si peu de temps."

"On a commencé à jouer à ce type de complots tarabiscotés en prenant l’apéro au bistrot et c’est devenu obsessionnel. Un jour, Christian, qui est dans cet univers, s’est dit qu’il y avait un jeu à faire."

'Nous avons fait énormément de parties avec nos proches avant de nous lancer'' explique Fabrice Andrivon Copier

60 complots à démystifier, 120 complices et 59 coupables

Le jeu commercialisé s’est déjà vendu à plus de 5.000 exemplaires. Ce qui ne serait pas courant en si peu de temps, d’après les spécialistes. Toutes les remarques sont positives, se satisfait Christian Rubiella. Ce passionné de jeux de société travaille à la médiathèque de Pézenas. Il aura fallu deux ans de préparation avant de se lancer.

"Une théorie du complot n'est qu'une association d'idées (parfois malhonnêtes). Ce n'est pas plus que cela. C'est ce qu'on montre avec ce jeu" dit Christian Rubiella Copier

Le jeu publié par les éditions Le Droit de perdre est vendu sur internet à 19.90 euros et dans les magasins spécialisés

Fabrice Andrivon et Christian Rubiella, les deux créateurs du jeu de société CRAZY THEORIES © Radio France - Stéfane Pocher