France 2 cherche des familles prête à relever le défi de l'écologie à Montpellier

Montpellier, France

Vous avez envie d'adopter une démarche plus écologique ? Alors France 2 a besoin de vous. Dans le cadre d'un reportage télévisé, la chaîne cherche des familles montpelliéraines prête à tenter l'expérience et à changer ses habitudes.

Première étape, un diagnostic pour établir le mode de vie de ces familles : transport, alimentation, tri des déchets... Puis, des petits défis seront lancés par la production pour emmener les participants vers une consommation plus responsable. "L'idée, c'est que _ça ne doit pas être trop facile_. Il va y avoir des petites contraintes. Il faudra se réhabituer à certaines choses", explique la journaliste Farah Zeghache, en charge du projet.

Des familles qui n'ont pas encore "franchi le pas"

Concernant le profil des familles recherchées, la chaîne souhaite des personnes représentatives des Français qui ne sont pas encore totalement convertis à un mode de vie plus vert. "On ne cherche pas des écolos, on n'aurait rien à leur apporter", précise Farah Zeghache. "On souhaite plutôt trouver des familles qui n'ont pas encore franchi le pas".

Farah Zeghache détaille le profil des familles recherchées Copier

Dans la famille idéale, il pourrait y avoir deux ou trois enfants, avec de préférence un ado sensible aux questions de la protection environnementale. Et s'il y a des animaux ? "Avec plaisir !", témoigne la journaliste.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous souhaitez tenter l'expérience, n'hésitez pas à contacter Farah Zeghache au 01 40 74 77 07 ou par e-mail : farah.zeghache@maximalprod.com

Farah Zeghache prévoit quelques petits défis pour les familles participantes Copier

Le tournage devrait durer environ 4 mois, entre septembre et décembre prochain. Pour la diffusion du reportage, il faudra attendre le printemps 2020.