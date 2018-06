L'équipe de France de football s'est imposée face à l’Australie lors de son premier match du groupe C (2-1). Une victoire laborieuse mais trois points acquis grâce à des buts de Griezmann et Pogba. En Isère les supporters étaient mitigés après cette prestation.

Grenoble, France

Une première période pleine d'ennui malgré quelques frissons, la libération lors du penalty accordé à la France et transformé par Antoine Griezmann, le doute lors de l'égalisation australienne (Jedinak), l'exultation après le but de Paul Pogba, et puis le soulagement au coup de sifflet final : les supporters français sont passés par tous les états samedi en regardant le match face à l'Australie.

Mathias

"C'était décevant dans l'ensemble, offensivement on est censé avoir la meilleure équipe sur le papier. S'ils se réveillent pas ça sert à rien d'envisager les matchs contre des plus grosses équipes"

Antoine

"Il y avait beaucoup d'enjeu, une grosse pression mise par les Australiens, la France était très crispée mais le principal est là, c'est la victoire"

Des supporters d'avantage éblouis par le soleil que par le niveau de jeu des Bleus. © Radio France - Alexandre Berthaud

Gwenaëlle

"C'était au début un peu long, sur la fin beaucoup mieux, ils se sont réveillés, mais je suis quand même confiante pour la suite de la compétition. On est tous derrière les Bleus"

Léa

"Ils nous ont fait peur au début, le premier penalty c'était un soulagement, ensuite ils ont égalisé. On verra si c'est mieux pour la suite, mais j'ai l'impression que les joueurs avaient du mal à jouer ensemble, comme contre les Etats-Unis (en amical). L'entrée d'Olivier Giroud a fait du bien"