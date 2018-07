Autrans, France

Diable Rouge il porte bien son nom, Henri, allongé sur un transat à côté de son bungalow, la peau déjà bien rosée par le soleil du Vercors au "camping des 4 montagnes". Vendredi soir il a vécu au camping la qualification de la Belgique pour la demi-finale de la Coupe du monde aux dépends du Brésil. Alors quand on lui demande s'il y croit, il répond : "vraiment"._"_C'est une équipe qui est forte, qui sait gérer les matchs, avec quelques belles individualités", ajoute le belge.

"Quoi qu'il arrive on gagnera au bar"

Dans le bungalow d'à-côté, c'est la même famille, mais on préfère les jeux de société à la bronzette. "On est contents de faire des bons résultats", dit Nathalie, bien consciente que les supporters français seront plus nombreux que les belges mardi soir. "Jusqu'ici ils nous soutenaient, notamment contre le Brésil", sourit Christophe, son mari, "mais quoi qu'il arrive au match, on gagnera au bar".

Fraternelle rivalité

Toute la famille ira au match, que le gérant prévoit de projeter sur écran géant. Une fête pour tous sauf pour Christine, la femme d'Henri, privée de foot car elle porterait la poisse._"À chaque fois que je regarde un match on perd_, alors peut-être que j'allumerai la télévision mais je lirai un bon bouquin", rit-elle, posant son Mary Higgins Clark sur la table de la cuisine. Farceur, un voisin français lui a proposé d'aller boire un verre à la réception... mardi soir à 20 heures : elle a décliné.