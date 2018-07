Pour la sixième fois de son histoire l'équipe de France de football dispute ce mardi à 20 heures une demi-finale de coupe du monde. Ce sera face à la Belgique. Dans le Calvados et l'Orne de nombreux écrans géants ont été installés pour permettre aux normands de se rassembler pour vivre l'évènement.

Des millions de français vont se rassembler pour regarder la demi-finale de coupe du monde entre la France et la Belgique

Caen, France

Confortablement installés dans leur salon, en famille , entre amis, dans les campings, les bars ou devant un écran géant. Des millions de français regarderont ce mardi soir la première demi-finale de la coupe du monde de football qui opposera la Belgique à la France. Ce sera le cas dans de nombreuses villes du Calvados et de l'Orne.

A l'abbaye aux dames à Caen

A Caen tout d'abord, où la Région et la ville "remettent le couvert" après une première réussie le 21 juin dernier pour France-Pérou. Un écran géant de 30 m2 va être installé dans le parc d'Ornano, derrière l'abbaye aux dames. Ouverture des portes à 18h30. Venez tôt car il y aura des contrôles de sécurité à l'entrée. Les sièges pliants et les sacs trop volumineux ne seront pas autorisés. Plus de 5000 personnes sont attendues devant l'écran caennais.

3500 personnes à Alençon

Dans la salle de la Fonderie à Hérouville-Saint Clair, on ne change pas une formule qui gagne. Retransmission "indoor" avec 400 places. A Alençon, le parc de la Providence pourra accueillir jusqu'à 3500 personnes ce mardi soir pour vibrer aux exploits de l'équipe de France. Ouverture des portes dès 18h. A Flers, c'est au Forum que l'on pourra voir le match aux côtés de 600 autres supporters des Bleus. Pour ne rien manquer et des courses hippiques et du foot, l'hippodrome de Cabourg propose lui aussi un écran géant.

Lisieux en bleu blanc rouge

Et puis à Lisieux, où la mairie est illuminée en bleu blanc rouge depuis le début de la coupe du monde, c'est au stade de Hauteville que ce France-Belgique sera retransmis . 3000 personnes pourront assister à l'évènement : La qualification des Bleus pour la finale ? Allez , on y croit ! Sinon, "il nous restera Lisieux pour pleurer..." (blague belge)