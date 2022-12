France bénévolat Sarthe recrute au marché des Jacobins du Mans

La journée mondiale du bénévolat c'est ce lundi 5 décembre mais France bénévolat Sarthe prend de l'avance. L'association sera présente ce dimanche 4 décembre au marché des Jacobins du Mans de 9h à 13h pour recruter des volontaires. Avec 120 associations adhérentes, France Bénévolat Sarthe a pour objectif d'accueillir de potentiels bénévoles. Elle permet également aux associations de se faire connaitre en leur donnant les outils nécessaires pour communiquer.

Deux ans après le Covid-19, les bénévoles sont difficiles à recruter

"Lors des confinements, les associations étaient fermées et les bénévoles ont trouvé d’autres priorités", pointe Valérie Artigue, chargée de mission pour le réseau associatif Le Mans Solidaire. Les retraités étant les personnes les plus actives dans le bénévolat, il est difficile de les toucher à nouveau. Les personnes de plus de 60 ans devaient se protéger du Covid-19 : elles ont donc trouvé d’autres priorités, notamment familiales.

"Beaucoup d’associations n’ont pas les moyens d’embaucher des salariés, c’est pourquoi les bénévoles sont indispensables à leur survie", affirme Annick Brindeau, présidente de France Bénévolat en Sarthe.

Un nouveau profil de bénévole

Les bénévoles souhaitent s'engager sur des périodes plus ponctuelles. "J'aide deux jours par semaine car je veux garder du temps pour moi", explique Béatrice Sylvain engagée chez France Bénévolat Sarthe depuis huit ans. Tous les jeudis après-midi, elle accueille les volontaires qui souhaitent soutenir des associations.

"Les jeunes sont notamment présents lors de la collecte annuelle de la banque alimentaire, mais cela ne suffit pas", déplore Annick Brindeau.