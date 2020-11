Depuis plusieurs années, les radios locales du réseau France Bleu mènent auprès des établissements scolaires des actions de sensibilisation au journalisme et aux métiers de la radio.

France Bleu, acteur majeur de l’éducation aux médias auprès des élèves et des enseignants

Qu’est-ce qu’une information ? Comment la vérifier ? Comment construire une émission ? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles tentent de répondre les animateurs et journalistes de France Bleu engagés dans le dispositif France Bleu Classe Média depuis la saison dernière.

Ce partenariat avec l’Education nationale et le CLEMI permet aux élèves de visiter les locaux et les studios de la radio. A l’issue de plusieurs ateliers supervisés par des professionnels de France Bleu, collégiens, lycéens et parfois même écoliers élaborent des reportages voire même une émission diffusée sur les antennes ou le site internet de France Bleu.

Une sensibilisation à l’éducation aux médias et à l’information qui poursuit le travail entamé par "Mon Micro Citoyen." Une opération initiée en 2017 avec l’engagement d’une dizaine de locales de France Bleu auprès de collèges situés dans des zones rurales ou des quartiers populaires classés en REP ou REP+ (réseau éducation prioritaire). Chaque saison étant conclue par une restitution, en public, à la Maison de la Radio à Paris.

Ces dernières années, quelques émissions emblématiques ont également donné la parole aux jeunes comme à France Bleu Cotentin où les élèves du département partagent chaque mercredi la vie de leur collège ou de leur lycée dans L’Hebdo des Classes. A France Bleu Berry, les enfants donnaient leur point de vue quotidien sur l’actualité dans Les P’tits Berrichons alors que dans Oh Comptoir !, France Bleu Champagne-Ardenne ouvrait son micro chaque mois à des lycéens de Reims pour évoquer, en direct, sur des sujets de société