France Bleu Alsace, partenaire du salon Trinat’emploi

Trinat' emploi à St Louis c'est le 6 octobre. Emission spéciale le mercredi 4 octobre de 9h à 10h avec les acteurs de ce forum et les témoignages des créateurs d'entreprise, les porteurs de projet. Expérience, par exemple, d’un entrepreneur qui a son entreprise depuis 3 ans (fabricant et vendeur de literie bio) Jawad Khcyilaat, nous ferons également le point sur le dynamisme et les opportunités du territoire de St-louis agglomération.

