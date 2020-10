France Bleu Azur en direct de Breil-sur Roya, cinq jours après le passage de la tempête Alex

France Bleu Azur vous propose ce mercredi une matinale et une matinée spéciales en direct de Breil-sur-Roya, dans la vallée escarpée et enclavée de la Roya, à la frontière avec l'Italie. Notre studio est installé en gare de Breil, où la ligne SNCG Nice-Breil fonctionne dans les deux sens pour le transport de passagers et acheminer des produits de première nécessité. Nous sommes avec de nombreux invités, on vous propose des reportages en direct. A Breil-sur-Roya vous pouvez nous écouter sur la fréquence 92.8.

Les pompiers mobilisés

Le Capitaine Frédéric Caille des Sapeurs-Pompiers de Breil-sur-Roya était avec nous en direct à 6h25. Il coordonne les secours dans la Vallée de la Roya. Breil est la base arrière des hélicoptères qui décollent pour aider les communes plus au nord, encore isolées, faute de route opérationnelle.

Frédéric Caille Copier

"On a besoin de bâches, de bougies, de gazole"

Karine Djerourou coordonne les dons à Breil, elle était avec nous à 7h25. "On a besoin de bâches, de bougies et de gazole" dit-elle.

Karine Djerourou Copier

Le maire de Breil s'inquiète pour les disparus de sa commune

Sébastien Olharan, maire de Breil-sur-Roya était notre invité à 7H50. Il a évoqué la situation sur place, l'état d'esprit des habitants, comment s'annonce la reconstruction et la solidarité avec les communes voisines.