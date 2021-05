France Bleu Azur s'installe en terrasses pour vous faire vivre le déconfinement progressif

Journée spéciale sur France Bleu Azur ce mercredi 19 mai pour partager avec vous la réouveture des terrasses de cafés, bistrots et restaurants. De 6h à 19h, on vit à vos côtés cette nouvelle étape du déconfinement. Sans oublier la réouverture des cinémas, des musées, théâtres et commerces.