France Bleu Berry vous donne la parole un an après la fermeture de la maternité du Blanc

France Bleu Berry vous donne la parole chaque vendredi matin, ce 21 juin dans "Et si on en parlait", venez vous exprimer en direct de 8h15 à 8h30 un après la fermeture de la maternité du Blanc.

Département Indre, France

Tous les vendredis, France Bleu Berry vous invite à donner votre avis. De 8h15 à 8h30, on échange ensemble pendant un quart d'heure sur un sujet qui vous concerne. Ce vendredi 21 juin, on fait le bilan un an après la fermeture de la maternité du Blanc. Une décision très mal vécue par les habitants et les élus locaux.

Notre invitée fil rouge sera Evelyne Poupet, la directrice du centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc. Quel avenir pour l'hôpital du Blanc ? Le centre périnatal, est-ce un succès ? Vous aussi, venez témoigner. Si vous attendez un bébé par exemple, est-ce que cette situation vous inquiète ? Venez nous en parler au 02.54.27.36.36.