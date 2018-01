France Bleu Bourgogne vous invite chez les pompiers de Côte-d'Or. Ce qui rythme leurs journées, ce sont les départs en intervention. Il y en a en moyenne 70 chaque jour en Côte-d'Or. Entre l'appel passé au 18 et le moment où les pompiers arrivent sur les lieux, il ne se passe que quelques minutes.

Dijon, France

"Les pompiers j'écoute ... vous êtes toujours au sol madame ?" Des appels comme celui-ci, le Codis ( centre opérationnel départemental d'incendie et de secours) en reçoit près de 500 par jour. 70 d'entre eux débouchent sur une intervention des pompiers dans le département.

Les opérateurs du Codis reçoivent les appels et répartissent ensuite les interventions © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Quand vous appelez le 18 ou le 112, vous tombez sur l'un des opérateurs du Codis. Ils sont formés pour vous demander toutes les informations nécessaires et pour évaluer si votre appel nécessite une intervention. En fonction des besoins, et des disponibilités, le Codis envoie un ordre de départ dans l'une des casernes du département : les opérateurs précisent le type de véhicule et le nombre d'hommes nécessaires à l'intervention.

A l'autre bout de la chaîne, dans la caserne, c'est un pompier de garde qui reçoit l'ordre de départ sur une imprimante. Les bips accrochés aux ceintures de ceux qui doivent partir se mettent en marche.

C'est ici que les pompiers reçoivent l'ordre de départ à la caserne. Il y a quelqu'un en permanence jour et nuit pour réceptionner ces ordres © Radio France - Anne Pinczon du Sel

En moins de trois minutes, ils ont abandonné ce qu'ils étaient en train de faire, ils sont descendus dans le garage, ont récupéré l'adresse, le plan de la zone où ils doivent intervenir et font démarrer les camions, gyrophares allumés et sirènes hurlantes.

Arrivés sur les lieux, les pompiers font le tour de la maison pour voir comment ils peuvent entrer. Si besoin, ils cassent une fenêtre. Par chance ce jour-là, une fenêtre était restée ouverte.

Les pompiers font le tour du propriétaire pour voir comment ils peuvent entrer dans la maison © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Une fois qu'ils ont pris en charge la dame qui les avait appelés, c'est le personnel de l'hôpital qui prend la relève. Les pompiers peuvent rentrer à la caserne, prendre une bonne douche et reprendre leurs activités quotidienne en attendant la prochaine intervention.