EN DIRECT- France Bleu Champagne-Ardenne fête la réouverture des terrasses

Pour fêter la réouverture des cinémas, des musées, des commerces et des terrasses de cafés et restaurants, France Bleu Champagne-Ardenne était en direct de la terrasse du bar le Lion à Reims ce mercredi 19 mai de 6h à 13h. Revivez les meilleurs moments.

Après sept mois de fermeture, et malgré la météo plutôt capricieuse, les restaurants et cafés ont enfin rouvert leurs terrasses ce mercredi 19 mai. A cette occasion, les équipes de France Bleu Champagne-Ardenne étaient en direct de la terrasse du Lion, place d'Erlon à Reims. Une place qui a repris vie, tout comme les lieux de culture, les commerces.

Au micro de France Bleu Champagne-Ardenne, Vincent Mensencal le patron du Lion, et président des Vitrines de Reims, s'est montré très ému. Lui qui attend "la ballade des gens heureux" tout en exprimant sa joie de voir sa terrasse rouverte avec 50% de sa capacité, comme l'exigent les conditions sanitaires strictes. Vincent Mensencal qui a une pensée également pour "ceux qui n'ont pas du tout de terrasse et qui ne pourront pas rouvrir aujourd'hui."

L'installation à la terrasse du Lion tôt ce matin. © Radio France - Sylvie Bassal

Un QR Code à l'entrée de chaque établissement -- Vincent Mensencal, président des vitrines de Reims.

Vincent Mensencal a également précisé que dans le cadre des prescriptions sanitaires, "un QR Code allait être "installé à l'entrée de chaque établissement ou sur le bar. Nous donnerons également à chaque client un papier où il inscrira son nom, son prénom, ainsi que son adresse." Le président des vitrines de Reims qui reconnaît que la crise a laissé des traces : "tout le monde est content même si l'ensemble des commerçants sont en grande difficultés financières même s'il y a eu des aides... Il y a énormément de stocks dans les magasins qu'il va falloir écouler. "

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le soleil pleure de joie ! -- Joël Oudin, président de l'UMIH 51

Joël Oudin, président de l'UMIH 51, l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie de la Marne, s'est dit "soulagé" de la réouverture tout en précisant que "le soleil pleure de joie", pour évoquer le temps pluvieux. Il a également qualifié cette réouverture en "demi jauge" de "tour de rodage". Joël Oudin qui précise : "ce n'est pas rentable pour ceux qui rouvrent, ils rouvrent à pertes. Seulement 30% vont rouvrir et le reste va rester fermé et continuer à toucher le fonds de solidarité du gouvernement". En attendant le 9 juin et la réouverture des bars et restaurants en intérieur.

Terrasse de la brasserie Le Lion, Reims, 19 mai 2021 © Radio France - Laurent Borde

Et si le couvre-feu repasse à 21h ce mercredi 19 mai, le patron de l'UMIH précise la règle : "on ne peut pas payer son ticket de caisse à 20h55 et ensuite, on peut rentrer à la maison. C'est archi faux ! Le service du soir n'existera pas. Vous ne pouvez pas manger à 20h, payer l'addition à 20h30 et rentrer chez vous à 21h. On n'est pas en Angleterre. On ne mange pas à 18h chez nous."

Et alors que Laurent Pietraszewski, le secrétaire d'Etat chargé des Retraites et de la Santé au travail, est à Reims ce mercredi, Joël Oudin a des demandes concrètes pout la profession : "nous aider à trouver du personnel, de donner des subventions à Pôle Emploi pour former des gens, et de rendre les banques compréhensives en reculant les échéances du PGE car c'est là que les dépôts de bilan vont arriver. On demande à reculer sur douze ans."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La situation financière est extrêmement compliquée -- François Guy, président de SOREDIS

François Guy, président de la société SOREDIS, qui fournit les bars et restaurants de la région en boissons, s'est réjouit de "voir tout le monde avec le sourire. " Il reconnaît que "les banques et le gouvernement ont fait le job, même si les aides pour les distributeurs de boissons sont arrivées très tard".

"Pour l'instant, en ce qui nous concerne, nous n'avons rien touché. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est trop gros ou qu'on ne le mérite pas. Je suis en contact avec les services du ministre de l'économie et j'ai bon espoir d'arriver à une aide qui pourrait nous aider à passer la crise d'une façon à peu près correcte. C'est extrêmement compliqué pour nous depuis un an", poursuit François Guy.

Certains restaurateurs ont pris des réservations en terrasse mais ils sont rares. © Radio France - Stéphane Maggiolini

Les exportations de champagne cartonnent : Maxime Toubard, président du SGV.

Et puis il y a ceux qui retrouvent le sourire après une année 2020 noire. Maxime Toubart le président du Syndicat Général des Vignerons a expliqué qu'"après quelques mois très compliqués, c'est évident qu'on est ravis de cette réouverture. On espère que l'activité va reprendre". Bonne nouvelle pour la filière : les exportations repartent à la hausse depuis "quelques semaines" avec la reprise de l'activité, notamment aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne.

à lire aussi Les exportations de champagne repartent à la hausse

La mobilisation de France Bleu continue toute la journée à l'occasion de cette nouvelle étape du déconfinement avec la réouverture des terrasses mais aussi des commerces, musées et des cinémas.