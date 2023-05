France Bleu consacre une journée spéciale aux sauveteurs mardi 23 mai

Ils sont bénévoles ou professionnels, pompiers, sauveteurs en mer, sauveteurs en montagne, maîtres chiens,... ils interviennent au quotidien pour porter secours, sécurisent aussi nos lieux de vacances et de détente, interviennent et apportent leur expertise parfois aussi à l'étranger à l'occasion de catastrophes naturelles.

Ce mardi sur France Bleu on leur donne la parole pour mieux connaître leur engagement, leur quotidien avec ses difficultés et ses satisfactions. L'occasion aussi de découvrir des métiers et leurs formations, de partager aussi les besoins en bénévoles, volontaires ou moyens matériels

Au programme

Les 44 locales du réseau France Bleu se mobilisent pour vous faire découvrir et partager l'engagement de ces sauveteurs partout en France

De 5h à 9h les matinales des 44 locales en édition spéciale

13h14h : dans " Ma France ", Wendy Bouchard reçoit Marc Sauvagnac, Directeur Général de la SNSM

15h - 16h : dans "Bonjour Docteur ", Géraldine Mayr et le Dr. Jimmy Mohamed reçoivent le Dr Patrick Hertgen, médecin sapeur-pompier et urgentiste pour parler des gestes de premier secours et des formations pour les acquérir.