France Bleu Creuse met en place un répondeur solidaire pour vous aider en cette période de confinement

En cette période difficile qui s'annonce, France Bleu Creuse met en place un répondeur pour vous aider à vivre cette période de confinement. Nous recueillons vos messages au 05.55.81.13.82 et tenterons de répondre à toutes les questions que vous vous posez.

La période qui s'ouvre présente des incertitudes inédites pour la plupart d'entre nous. Certains vont avoir besoin d'aide ou de conseils. D'autres vont vouloir aider mais ne savent pas comment faire. D'autres encore vont se retrouver isolés et en difficulté et aimeraient partager leurs émotions et leurs questionnements, voir leurs angoisses.

Pour tout cela, nous mettons en place un répondeur pour recueillir vos messages : 05 55 81 13 82. Nous diffuserons vos messages à partir de demain matin entre 6h du matin et midi.

Quelques consignes

Si vous avez une demande, soyez le plus précis possible

Laissez vos coordonnées pour que nous puissions vous rappeler en cas de besoin

Ne soyez pas trop long

Vous pouvez nous appeler pour :

Une demande / une offre d'aide, de solidarité. Si vous pouvez faire des courses pour les personnes âgées par exemple

Passer un message à vos proches âgés

Si vous voulez exprimer un message ou votre émotion

Si vous vous poser une question

Si vous voulez nous donner une information qui vous semble importante à diffuser

Ne nous appelez pas pour des demandes sanitaires. Si vous souhaitez des informations, vous pouvez joindre le numéro spécial 000 350 010. En cas de symptômes basiques, appeler votre médecin et n'appelez le 15 qu'en cas de symptômes inquiétants.

Nous tenterons de répondre à vos questions avec les informations que nous avons à disposition. Si nous n'avons pas les informations, nous ferons notre possible pour les avoir. France Bleu Creuse elle-même met en place un fonctionnement réduit pour limiter les risques pour son personnel. Mais nous sommes à votre côté, et nous ferons notre possible pour vous aider à vivre cette période difficile.